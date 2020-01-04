Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

İdiris Okuduci   | 04.01.2020
Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Murtadha Sudanı / AA

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.

Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis’in cenazesi ise Necef’te toprağa verilecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak toprakları üzerinde ABD ve İran'ın son bir yıldır artan çekişmesi

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi

IKBY'den DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceği uyarısı

IKBY'den DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceği uyarısı

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak