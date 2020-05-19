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Dünya

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi.

Haydar Karaalp   | 19.05.2020
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Bağdat
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge’de bulunan boş bir eve Katyuşa füzesi isabet etti.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda, füzenin isabet ettiği evin duvarında hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.

Füzelerin Bağdat’ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinden atıldığı kaydedildi. Söz konusu bölgede İran’a yakın bazı Şii milis güçlerin bulunduğu biliniyor.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge’den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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