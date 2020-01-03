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Dünya

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Haydar Karaalp   | 03.01.2020
Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı

İstanbul

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

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