Dolar
14.71
Euro
16.24
Altın
1,942.43
ETH/USDT
2,761.90
BTC/USDT
40,699.00
BIST 100
2,119.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Microsoft Ar-Ge Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da düzenlenen "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans Konferansı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 30 kişilik mürettebatı bulunan bir geminin Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı battığı bildirildi. İran, bölgeye kurtarma ekipleri gönderdiğini duyurdu

Ahmet Dursun   | 17.03.2022
BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

Ankara

İran devlet televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait geminin Basra Körfez'nde battığını bildirdi.

Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, fırtınanın Basra Körfezi'ndeki gemilerin hareketini ve denizcilik faaliyetlerini aksattığını belirterek, "Birleşik Arap Emirliği'ne ait otomobil taşıyan gemi, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na 30 mil mesafedeyken battı." dedi.

Geminin mürettebatını kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini kaydeden Kevseri, 30 kişilik mürettebatın can yelekleriyle suda kurtarılmayı beklediğini ve helikopter desteği talebinde bulunduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı
Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
TURKOVAC'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi

Benzer haberler

BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

Çanakkale batıklarına dalanlar 107 yıl önceki savaşın izlerini yakından görüyor

Ukrayna ile Viyana arasında İran

ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere sevkiyatını artırdı

ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere sevkiyatını artırdı
Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi kalkış yaptı
Japonya'dan BAE'ye petrol üretimine 'proaktif katkı' yapması çağrısı

Japonya'dan BAE'ye petrol üretimine 'proaktif katkı' yapması çağrısı