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Dünya

BAE'li yetkili: ABD'den İsrail'in 'ilhak' planının uygulanmayacağı taahhüdünü aldık

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Planlama Bölümü Direktörü Cemal el-Muşarah, "İsrail'in gelecekte ne yapacağını ön göremeyiz ancak ABD'den ve üçlü görüşmelerden (ilhakın uygulanmayacağı) taahhüdümüz var" dedi.

Mustafa Deveci   | 01.09.2020
BAE'li yetkili: ABD'den İsrail'in 'ilhak' planının uygulanmayacağı taahhüdünü aldık

Kudüs

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Planlama Bölümü Direktörü Cemal el-Muşarah, ABD'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planının uygulanmayacağı konusunda kendilerine taahhütte bulunduğunu söyledi.

Muşarah, İsrail basınına verdiği demeçte BAE ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in "ilhak" planını uygulaması Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki normalleşme sürecinin aksamasına neden olur mu yönündeki soruya Muşarah, "Hayır olmaz fakat daha önce de söylediğimiz gibi ilişkilerin başlamasının ön koşullarından biri ilhakın durdurulmasıydı. İsrail'in gelecekte ne yapacağını ön göremeyiz ancak ABD'den ve üçlü görüşmelerden (ilhakın uygulanmayacağı) taahhüdümüz var." ifadelerini kullandı.

Yerel basın BAE'den gelen "ilhakın" uygulanmayacağı açıklamasını son dakika olarak verirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, planın hala masada olduğunu söylemişti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planın ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" edeceğini duyurmuştu.

ABD yönetimi, BAE ile varılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'in "ilhak" planını askıya aldığını açıklamıştı.

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