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Dünya

BAE'li Birlik: Halkların karşı oluşu İsrail ile normalleşmeyi değersiz kılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının halkların karşı çıkması nedeniyle "değersiz" hale geldiğini belirtti.

Hamdi Yıldız   | 08.09.2020
BAE'li Birlik: Halkların karşı oluşu İsrail ile normalleşmeyi değersiz kılıyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Abu Dhabi

Bağımsız halk örgütü olarak dikkati çeken BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, düzenlediği dijital panelde, Körfez ülkelerinde İsrail ile normalleşmeye karşı olan halkın tavrını ele aldı.

Filistin'deki tarihi süreçle ilgili konuşan BAE'li aktivist Said el-Tanici sözlerine 2. Abdülhamid'in Filistin'e verdiği değeri hatırlatarak başladı.

Medyanın "barış anlaşması" olarak isimlendirdiği normalleşmenin Filistin'deki grupları bunun karşısında bir araya getirdiğine dikkati çeken Tanici, şartlar ne olursa olsun Filistin halkının ve Arap dünyasının bu davadan vazgeçmeyeceğinin çok açık olduğunu vurguladı.

Tanici normalleşme anlaşmasının geleceği karşısında halkın direnişine güvendiklerini belirterek sanat ve edebiyatın da aralarında olduğu bir dizi direniş şekli bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada, normalleşmeye karşı olanların sayısını artırmanın önemine işaret eden Tanici, bu durumun her kesim arasında yayılması gerektiğini ifade etti.

Bahreyn eski Parlamento üyesi Nasır el-Fudale de BAE-İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasıyla yapılmak istenen şeyin, Filistin topraklarının unutulması ve ümmetin elinden sökülüp alınması olduğunu kaydetti.

Fudale, halkın rıza göstermediği normalleşmenin hiçbir değerinin olmayacağını vurguladı.

Panele katılan Suudi Arabistanlı akademisyen Said el-Gamidi de "siyonistlerle yapılan normalleşme anlaşmasının" tehlikesine dikkati çekti.

İsrail ile karşılıklı iş birliğinin tehlikesi konusunda insanlar arasında uyarıcı misyon üstlenen BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, 22 Ağustos'ta kuruldu.

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