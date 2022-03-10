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Dünya

BAE'den 'OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız' açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Muhammed Semiz   | 10.03.2022
BAE'den 'OPEC+ grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız' açıklaması

Abu Dabi

Birleşik Arap Emirlikleri Suheyl el-Mezrui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, OPEC + anlaşmasına ve aylık üretimi düzenleyen mekanizmaya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Mezrui açıklamasında, ülkesinin OPEC + grubunun petrol piyasasına sunduğu değere inandığını belirtti.

BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin "yüksek üretimi teşvik" açıklaması

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, dün Financial Times'a yaptığı açıklamada, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

BAE'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle dün petrol fiyatlarında düşüş görülmüş, brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara gerilemişti.

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