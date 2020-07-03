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Dünya

BAE'den G42 yapay zeka firması İsrail'den iki savunma sanayi firmasıyla anlaşma imzaladı

İsrail'den iki firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nden G42 firmasıyla Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede teknolojik çözümler geliştirmek amaçlı çalışmak üzere anlaşma yaptığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 03.07.2020
BAE'den G42 yapay zeka firması İsrail'den iki savunma sanayi firmasıyla anlaşma imzaladı

Kudüs

İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan yayında, Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (İAİ) adlı iki devlet kuruluşunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) lider teknoloji firmalarından G42 ile Kovid-19 konusunda anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

The Jerusalem Post gazetesi de anlaşmaları tarihi bir gelişme olarak nitelediği haberinde İsrailli firmaların savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini ve anlaşma yapan üç şirketin, Kovid-19'a karşı etkili çözümler sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme alanında işbirliği planladığını aktardı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Rafael ve İAİ firmaları, İsrail ordusuna, füze ve askeri savunma sanayi ekipmanları sağlıyor.

Abu Dabi merkezli yapay zeka alanında faaliyet gösteren G42 firması da son dönemlerde Kovid-19'la mücadele içerikli olduğu duyurulan çalışmalar yürütüyor.

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