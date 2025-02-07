Dolar
35.98
Euro
37.35
Altın
2,866.06
ETH/USDT
2,750.00
BTC/USDT
97,375.00
BIST 100
9,856.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde cuma namazı kılınıyor.
logo
Dünya

BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesinde kurulması planlanan yapay zeka odaklı teknoloji kampüsüne 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Esra Taşkın  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü

Paris

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere Fransa'yı ziyaret etti.

Fransa ve BAE tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Nahyan'ı dün Paris'teki Elysee Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde ağırladı.

Yamekte taraflar, yapay zekaya ilişkin işbirliğini görüştü.

İki ülke arasında teknoloji alanında "ortak çerçeve anlaşmasına" varıldı ve bu kapsamda Fransa'da yapay zeka odaklı teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildi.

Görüşmede iki lider, bu alanda stratejik ortaklık kurma isteklerini dile getirerek, yapay zekanın değer zincirinin gelişmesini desteklemeye yönelik işbirliği projelerini ve yatırımları araştırmayı taahhüt etti.

Bu kapsamda yapay zeka alanında yatırımlar yapılması, son teknolojiye sahip çiplerin ve veri merkezlerinin satın alınması gibi çeşitli adımların atılması bekleniyor.

İki lider, yapay zeka alanında işbirliği projelerinin gelişimini gelecek aylarda yakından takip etme konusunda mutabık kaldı.

BAE'nin, 30 milyar avrodan fazla yatırım hedefi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da görüşmeye dair X hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

Barrot, BAE'nın ülkesindeki yapay zekaya odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağını belirtti.

Fransız basını ise yapay zeka odaklı kampüsün bünyesinde 1 gigavata kadar hesaplama kapasitesi olan dev veri merkezinin bulunacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız
İstanbul Valisi Gül: Ocak ayında 86 bin 274 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü ile Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Benzer haberler

BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü

BAE'den, Fransa'da kurulacak yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım taahhüdü

TIME dergisinden yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a ödül

ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı

DeepSeek'in "verimli" yapay zeka hamlesi, enerji piyasalarında dengeleri değiştiriyor

DeepSeek'in "verimli" yapay zeka hamlesi, enerji piyasalarında dengeleri değiştiriyor
Google'ın yapay zeka ilkelerinde, "silahlarda kullanılmayacak" ifadesi yer almadı

Google'ın yapay zeka ilkelerinde, "silahlarda kullanılmayacak" ifadesi yer almadı
Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi

Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet