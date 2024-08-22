Dolar
33.93
Euro
37.91
Altın
2,504.88
ETH/USDT
2,633.90
BTC/USDT
61,190.00
BIST 100
9,927.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Dünya

Azerbaycanlılar büyük çoğunlukla Aliyev'in politikalarını destekliyor

Azerbaycan'da yapılan anket çalışması, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını desteklediğini ortaya koydu.

Ruslan Rehimov  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Azerbaycanlılar büyük çoğunlukla Aliyev'in politikalarını destekliyor

Bakü

İtalya merkezli anket şirketinin, 1 Eylül'deki genel seçimler öncesinde Azerbaycan genelinde 15 Temmuz-15 Ağustos'ta yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 81'i Aliyev'in uyguladığı politikaları tam, yüzde 10'u kısmen desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i Aliyev'in politikalarını desteklemediklerini ifade ederken, yüzde 4'ü görüş bildirmedi.

Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılacak genel seçime, Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.

Seçimde, Azerbaycan'ın yasama organı Milli Meclis'teki 125 sandalye için 1052 aday yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri devam ediyor
Madagaskar'da gözaltına alınan Türk insani yardım görevlisi serbest bırakıldı
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

Azerbaycanlılar büyük çoğunlukla Aliyev'in politikalarını destekliyor

Azerbaycanlılar büyük çoğunlukla Aliyev'in politikalarını destekliyor

Ebulfez Elçibey vefatının 24. yılında anılıyor

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine en çok Orta Doğu kökenliler maruz kalıyor

Azerbaycan, tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP 29'a hazırlanıyor

Azerbaycan, tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP 29'a hazırlanıyor
Putin'in Azerbaycan ziyareti: Güney Kafkasya'da denge arayışı

Putin'in Azerbaycan ziyareti: Güney Kafkasya'da denge arayışı
Azerbaycan, BRICS'e üyelik için başvuruda bulundu

Azerbaycan, BRICS'e üyelik için başvuruda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet