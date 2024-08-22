Azerbaycanlılar büyük çoğunlukla Aliyev'in politikalarını destekliyor
Azerbaycan'da yapılan anket çalışması, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını desteklediğini ortaya koydu.
Bakü
İtalya merkezli anket şirketinin, 1 Eylül'deki genel seçimler öncesinde Azerbaycan genelinde 15 Temmuz-15 Ağustos'ta yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 81'i Aliyev'in uyguladığı politikaları tam, yüzde 10'u kısmen desteklediğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 5'i Aliyev'in politikalarını desteklemediklerini ifade ederken, yüzde 4'ü görüş bildirmedi.
Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılacak genel seçime, Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.
Seçimde, Azerbaycan'ın yasama organı Milli Meclis'teki 125 sandalye için 1052 aday yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.