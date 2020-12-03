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Azerbaycanlı gençler Çavuşoğlu'na teşekkür etti: Azerbaycan'a sevgi ve desteğinizi hissettik

Türkiye'nin Azerbaycan halkına verdiği destek için teşekkür eden Azerbaycanlı gençler, hazırladıkları video ile, "Azerbaycan'a sevgi ve desteğinizi hissettik" mesajını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 03.12.2020
Azerbaycanlı gençler Çavuşoğlu'na teşekkür etti: Azerbaycan'a sevgi ve desteğinizi hissettik

Ankara

Azerbaycanlı gençler, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir video hazırlayarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Azerbaycan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarma sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan halkına verdiği destek için teşekkür eden Azerbaycanlı gençler, hazırladıkları video ile mesajlarını Çavuşoğlu'na iletti.

Videoda, Azerbaycan askerleri Çavuşoğlu'na, "Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanında oldunuz. Türk'ün birliğini, beraberliğini bütün dünyaya gösterdiniz. 'Can Azerbaycan'a canımız feda' sözünüzle bize destek oldunuz." diye seslendi.

Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği nedeniyle Çavuşoğlu'yla gurur duyduklarını dile getiren askerler mesajlarını, "Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Karabağ Azerbaycan'dır." sözleriyle tamamladı.

Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gençlerin, gazi çocuklarının, halkın yer aldığı videoda, "Bir millet, iki devlet: Azerbaycan-Türkiye" mesajı verildi.

Çavuşoğlu'na sevgi, saygı ve teşekkürlerin dile getirildiği mesajlardan birinde, "Azerbaycan'a olan sevgi ve desteğinizi her zaman hissettik. Son yaşadığımız Karabağ savaşında, Azerbaycan'ın hak ve adalet yürüyüşünde bunun bir daha şahidi olduk. Canımız Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gazi kızı olarak selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadeleri yer aldı.

Videoda Çavuşoğlu'na seslenen gençler, "Bir olarak Türk'ün gücünü, birliğini, beraberliğini tüm dünyaya gösterdik. Zafer sevincini bizimle birlikte yaşadınız. Hep Azerbaycan'ın yanındaydınız. Her zaman birlikteyiz. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği." sözleriyle teşekkür etti.



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