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Dünya

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisinden röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı AFP'ye tepki gösterdi.

Yusuf Özcan   | 09.11.2020
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisinden röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor

Paris

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen Agence France Presse (AFP) ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı. 

Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi. 

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