Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisinden röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı AFP'ye tepki gösterdi.
Paris
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen Agence France Presse (AFP) ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.
Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.
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Honte à AFP et Didier Lauras qui a dénoncé à publier mon interview. Honte à La Figaro et tous les autres media qui systématiquement refusent à nous donner parole et publier nos tribunes. Voilà comment « fonctionne » la liberté d’expression en France!! pic.twitter.com/Cu19gwmrHu— Rahman Mustafayev (@rahman2609m) November 8, 2020