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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 09.07.2020
Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, mesajında, Adapazarı ilçesindeki patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, "Ailelerinin acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyorum. Acınız acımızdır." ifadesini kullandı.

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