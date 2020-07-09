Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, mesajında, Adapazarı ilçesindeki patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, "Ailelerinin acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyorum. Acınız acımızdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.