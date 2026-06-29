Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin, "İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepki Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara ilişkin, "İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili aldığı karara yönelik yazılı açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin aldığı kararın ciddi endişe doğurduğu belirtilen açıklamada, "1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel temellerden uzak bir şekilde siyasi karar konusu haline getirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesine yer verildi.

Bu tür adımların uzlaşma ve karşılıklı anlayışa değil, mevcut çelişkilerin daha da derinleşmesine hizmet ettiği, bölgede kalıcı barış ve uzlaşı çabalarını engellediği kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan'ın tarihi gerçeklerin savunulması, uluslararası hukukun ilkelerine saygı gösterilmesi ve bölgede kalıcı barışın teşvik edilmesi yönündeki kararlı tutumunu bundan sonra da sürdüreceği vurgulandı.