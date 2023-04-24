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Dünya

Azerbaycan'dan, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Azerbaycan'dan, Ermenistan'da Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına kınama

Bakü

Hacızade, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösteride, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi.

Bayrakların planlı ve organize şekilde yakıldığını belirten Hacızade, "Şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hükümeti ve Başbakan Nikol Paşinyan, bu tür nefret suçlarını ve yabancı düşmanlığını önlemek için acil önlemler almalıdır." ifadelerini kullandı.

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