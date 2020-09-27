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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

Ruslan Rehimov   | 27.09.2020
Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi. 

Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.


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