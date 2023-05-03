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Dünya

Azerbaycan'daki Türk seçmenlerin oy kullanmaları için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının en uygun koşullarda oylarını kullanmalarını sağlamak adına tüm gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Ruslan Rehimov  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Azerbaycan'daki Türk seçmenlerin oy kullanmaları için hazırlıklar tamamlandı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bağcı, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 5 Mayıs'ta Azerbaycan'da kurulacak sandıklarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yurt dışında oy verme işleminin başladığını hatırlatan Bağcı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oylarını kullanarak Türkiye'nin siyasi hayata katılımlarına önem verdiklerini belirtti.

Bağcı, ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimi ve halk oylamasının hukuksal altyapısının oluşturulduğunu hatırlatarak, "Bu çerçevede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 6. kez yurt dışında oy kullanacak. Vatandaşlarımızın seçimlere olan ilgisinin her seçimde istikrarlı şekilde artması ise demokrasimiz açısından, ülkemiz açısından memnuniyet vericidir." dedi.

Yurt dışında yapılan daha önceki seçimlerde katılım oranının artan çizgide devam ettiğini dile getiren Bağcı, "Bu oranın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde daha da artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bağcı, Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar çerçevesinde seçimlerde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte sandık kurulduğunu belirterek, "Bu çerçevede Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam, Azerbaycan'da 15 adet sandık kurulacaktır." şeklinde konuştu.

Eski kimlik sahibi Türk vatandaşlarının konsolosluğa başvurdukları takdirde kendilerine TC kimlik numaralı nüfus kayıt örneği verileceği bilgisini paylaşan Bağcı, şöyle devam etti:

"Tüm temsilciliklerimizde vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde mümkün olabilecek en uygun koşullarda oylarını kullanmalarını temin için tüm gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz."

Oy verme işleminin 5, 6 ve 7 Mayıs'ta yapılacağı Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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