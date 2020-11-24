Euro
9.44
Dolar
7.96
BIST 100
1,320.84
Altın
1,804.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.

Ruslan Rehimov   | 24.11.2020
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı
IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir
İspanya hükümeti Kovid-19 aşı programını açıkladı
Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı

Danimarka'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

AB, Kovid-19 aşısı için Moderna ile alım sözleşmesi yapacak

AB, Kovid-19 aşısı için Moderna ile alım sözleşmesi yapacak
Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı

Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı