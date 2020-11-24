Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Bakü
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.