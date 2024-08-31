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Dünya

Azerbaycan yarın yeni parlamento için sandık başına gidecek

Azerbaycan'da halk, milletvekillerini seçmek için yarın 7. kez sandığa gidecek.

Ruslan Rehimov  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Azerbaycan yarın yeni parlamento için sandık başına gidecek

Bakü

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Haziran'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine seçim sürecine giren Azerbaycan'da yarın yapılacak seçimin ardından yeni meclis şekillenecek.

Seçimde 990 aday, Azerbaycan Milli Meclisindeki 125 sandalye için yarışacak.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçime Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.

Seçimi yaklaşık 112 bin yerli, 604 yabancı gözlemci izleyecek.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, AGİT Parlamenter Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası örgütlerin gözlemci heyetleri seçimi takip edecek.

Azerbaycan'daki seçimi izleyecek heyetlerin arasında TBMM heyeti de var.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılacak.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

Seçim öne alınmıştı

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

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