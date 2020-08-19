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İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
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Dünya

Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 19.08.2020
Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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