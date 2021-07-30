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Dünya

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 30.07.2021
Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek

Baki

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

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