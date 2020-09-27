Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.
Baki
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murovdağ zirvesinin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.
Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.
Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.