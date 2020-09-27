Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

Ruslan Rehimov   | 27.09.2020
Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murovdağ zirvesinin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek. 

Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti
Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor
'Kovid-19 ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı' çağrısı
Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Azerbaycan'a dayanışma mesajı

Putin ile Paşinyan Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan ordusu Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı
NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'çatışmayı durdurun' çağrısı

NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'çatışmayı durdurun' çağrısı
Avrupa ülkeleri Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

Avrupa ülkeleri Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu