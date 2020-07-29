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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 29.07.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

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