Euro
8.96
Dolar
7.70
BIST 100
1,124.17
Altın
1,858.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

Ruslan Rehimov   | 28.09.2020
Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1039, Brezilya'da 335 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'son uyarı'

Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız
Zarif Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile 'Dağlık Karabağ'ı' görüştü

Zarif Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile 'Dağlık Karabağ'ı' görüştü
Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı