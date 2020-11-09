Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
Bakü
Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
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