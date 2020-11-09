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Dünya

Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Emre Gürkan Abay   | 09.11.2020
Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha işgalden kurtardı

Bakü

Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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