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Dünya

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket olduğunu belirterek, kınadı.

Ruslan Rehimov  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı

Bakü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'daki sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" adı altındaki faaliyetiyle, Azerbaycan anayasası ile uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemen topraklarında Ermenistan'ın desteği ile oluşturulan rejim tarafından atılan adımların hiçbir yasal geçerliliğinin olmadığı kaydedildi.

Yapılan eylemin bölgedeki normalleşme sürecine ve Azerbaycan hükümetinin Karabağ'daki Ermenilerin Azerbaycan'a yeniden entegrasyonu çabalarına ciddi darbe olduğu anlatılan açıklamada, sözde seçimin, Ermenistan ve oluşturduğu sözde rejimin barış sürecinden yana olmadığını, tam aksine durumu gerginleştirme yolu izlediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan, kendi halkını ve uluslararası toplumu aldatmaya yönelik gereksiz girişimlere, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialara son vermeli, normalleşme sürecine yapıcı bir şekilde katılmalı ve uluslararası yükümlülüklerine uymalıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan'da yaşayan Ermenilerle diyaloğu engellemesi, Azerbaycan'ın iç işlerine müdahaledir, ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Azerbaycan, uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kararlılıkla önleyecektir.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir. Azerbaycan, uluslararası toplumun tüm üyelerini, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı atılan adımlara doğru siyasi değerlendirme yapmaya, Ermenistan'ın bu adımları atmasını önlemek için etkili tedbirler almaya, 'seçim' adı verilen bu yasa dışı faaliyetleri şiddetle kınamaya çağırmaktadır."

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