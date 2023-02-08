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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya

Azerbaycan hastanelerinde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı

Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Azerbaycan hastanelerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşlar için 2 bin yatak ayırdıklarını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 08.02.2023
Azerbaycan hastanelerinde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı

Bakü

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Musayev, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

Musayev, mevkidaşına, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı gereği Bakü'de diğer şehirlerde ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde hastanelerimiz depremde yaralananlar için hazır hale getirildi. Bu amaçla hastanelerde 2 bin yatak ayrıldı. İhtiyaç hasıl olduğunda Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralı kişilerin tedavisi için destek vermeye hazırdır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine yaptığı taziye ziyaretinde Türkiye'deki depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi edebileceklerini açıklamıştı.

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