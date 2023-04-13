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Dünya

Azerbaycan: Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 asker şiddete ve işkenceye maruz kaldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 Azerbaycanlı askerin şiddete ve işkenceye maruz kaldığını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Azerbaycan: Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 asker şiddete ve işkenceye maruz kaldı

Bakü

Twitter hesabından açıklamada bulunan Hacızade, birkaç gün önce Nahçıvan'ın Şahbuz ilçesi istikametinde kaybolan askerlerin Ermenistan tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Hacızade, "(Askerlerimiz) şiddete maruz kaldı ve işkence gördü. Bu tür kötü muamele uluslararası insancıl hukuka aykırıdır, kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası düzeyde kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sert hava koşulları ve sınırlı görüş nedeniyle 2 askerin kaybolduğunu duyurmuştu.

Sosyal paylaşım sitelerinde askerlerin Ermenistan'da alıkonulduğu ve darbedildiği yönünde görüntüler paylaşılmıştı.

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