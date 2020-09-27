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Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı.

Emre Gürkan Abay   | 27.09.2020
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor. 

                    

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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