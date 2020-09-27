Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı.
Baki
Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.