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Dünya

Azerbaycan: Ermenistan, bölgede yapay gerilim yaratmaya çalışıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurarak Erivan yönetiminin, bölgede yapay gerilim yaratmaya çalıştığını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Azerbaycan: Ermenistan, bölgede yapay gerilim yaratmaya çalışıyor

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün 21.30'dan bugün 04.15'e kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki ve Karabağ bölgesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine, Ermenistan ordusu ve yasa dışı Ermeni güçlerce 23 kez ateş açıldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da misillemede bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan silahlı kuvvetleri, mevzilerimize sistematik olarak ateş ederek ordumuzu karşılık vermeye kışkırtmakta ve sınırda faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) sivil misyonunun temsilcileri arasında yanlış bir kanaat oluşturmaya, bölgede yapay bir gerilim yaratmaya çalışmaktadır.

Ermenistan tarafından gerçekleştirilebilecek provokasyonların ve bunun sonucunda meydana gelecek insani kayıpların tüm sorumluluğunun, Erivan yönetimine ait olduğunu bir kez daha belirtiyoruz."

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