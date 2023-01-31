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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran'a gitmemeleri hususunda uyardı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'a gitmemeleri uyarısında bulundu.

Ruslan Rehimov   | 31.01.2023
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran'a gitmemeleri hususunda uyardı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısı hatırlatılarak Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'ı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması tavsiye edildi.

İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde Tebriz Başkonsolosluğu ile irtibata geçebileceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

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