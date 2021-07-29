Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
Bakü
Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.