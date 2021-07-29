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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Ruslan Rehimov   | 29.07.2021
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı

Bakü

Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

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