Dolar
9.16
Euro
10.65
Altın
1,797.41
ETH/USDT
3,768.80
BTC/USDT
57,545.00
BIST 100
1,415.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile ilişkilerini, uluslararası hukuk ilkeleri, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Ruslan Rehimov   | 14.10.2021
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Karabağ Savaşı'ndan bahseden Bayramov, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek toprak bütünlüğünü sağladığını belirtti.

Bayramov, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait tarihi, dini ve kültürel anıtları tahrip ettiğini belirterek artık sorunun geride kaldığını, şimdi başlıca amaçlarının kurtarılan toprakların imarı ve mültecilerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan'ın hayata geçirdiği imar faaliyetlerine değinen Bayramov, "Zorluklara rağmen Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkilerini, uluslararası hukuk ilkeleri, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır." dedi.

Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Bayramov, Minsk temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, ikili ilişkileri ve Rusya ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı dolayısıyla hayata geçirilecek etkinlikleri müzakere etti.

Bayramov ve Lavrov, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin tam uygulanmasını ve bölgesel konuları da konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Obezite hastaları mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmalı

Benzer haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov: Ermenistan Karabağ'daki tarihi anıtların yüzde 95'ini tahrip etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki