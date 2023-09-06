Dolar
26.82
Euro
28.77
Altın
1,922.54
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,704.00
BIST 100
8,229.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Ermenistan'la yapacağı müsabaka için Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanından yaındayız. Kırklareli'ndeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. -VTR
logo
Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı tavır almadığını söyledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Maalesef benim temel mesajım, Ermenistan'ın hala iyi niyet göstermediği ve yapıcı bir tavır almadığıdır. Bunun yerine Ermeni tarafı bir geciktirme ve kafa karışıklığı oyunu oynuyor." dedi.

Ahmet Nurduhan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı tavır almadığını söyledi

Zagreb

Ceyhun Bayramov, Hırvatistan resmi ziyareti kapsamında, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile başkent Zagreb'de bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Radman, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bağlılıklarını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nin (AB) Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla en üst düzeyde çaba gösterdiğine dikkati çektim. İki ülke arasındaki açık sorunları çözmek için her zaman barışçıl yolu güçlü bir şekilde destekledik." dedi.

Bayramov, Ermenistan ile aralarındaki durumun iyileştirilmesine katkılarından dolayı Hırvatistan'a teşekkür ederek, "Maalesef benim temel mesajım, Ermenistan'ın hala iyi niyet göstermediği ve yapıcı bir tavır almadığıdır. Bunun yerine Ermeni tarafı bir geciktirme ve kafa karışıklığı oyunu oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeni tarafının, Dağlık Karabağ topraklarında sık sık silahlı provokasyonlar yaptığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların hak ve özgürlüklerinin, Azerbaycan anayasası ve uluslararası mekanizmalar tarafından güvence altına alındığını söyledi.

Bayramov, bu adımların uluslararası hukuka saygı temelinde uygulanmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı sağlayacağını kaydetti.​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
Konya'da 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı tavır almadığını söyledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı tavır almadığını söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet