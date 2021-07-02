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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan 54 bin 300 hektar ormanlık alanı yok etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarına ciddi ekolojik zarar verdiğini; 54 bin 300 hektar ormanlık alanı yok ettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.07.2021
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan 54 bin 300 hektar ormanlık alanı yok etti

Bakü

Bakan Bayramov, Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazarbayev'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan devletinin başlıca görevinin, işgalden kurtarılan toprakların imar edilerek göçmenlerin yurtlarına geri dönmesi olduğunu bildiren Bayramov, karşılaştıkları en ciddi sorunun, bölgedeki mayın tehlikesi olduğunu vurguladı.

Bayramov, Ermenistan'ın işgal döneminde bölgeyi adeta mayınlarla zehirlediğini, savaş sonrasındaki son 7 ayda 28 Azerbaycan vatandaşının mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini, 120'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Ermenistan'ın farklı bahanelerle mayın haritalarını vermediğini söyleyen Bayramov, "Uluslararası aracıların girişimleriyle Ağdam bölgesinin mayın haritasını verdiler. Kendilerinin verdiği bilgilere göre, sadece Ağdam'da 97 binden fazla mayın var." dedi.

"Derhal fiili adımların atılmasını bekliyoruz"

Bayramov, bir zamanlar işgal altında bulunan bölgelere Ermenistan'da ciddi ekolojik zarar verildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uluslararası uzmanların da katıldığı araştırmalar sonucu 54 bin 300 hektar ormanlık alanın yok edildiği belirlendi. Bu bölgedeki ormanlık alanın yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. 31 maden, yasa dışı ve vahşice kullanıldı. Okçuçay Nehri'nde yapılan araştırmada, bu nehrin suyunda kabul edilebilir miktardan çok fazla kimyasal bulunduğu tespit edildi. Bunun nedeni de Ermenistan'daki bazı fabrikalarının atıklarının bu nehre dökülmesidir.

Bu nedenle böyle bir ekolojik felakete şahitlik ediyoruz. Okçuçay, Aras Nehri'ne dökülüyor. Dolayısıyla bu durum sadece Azerbaycan'a değil İran'a da ekolojik sorunlar oluşturuyor. Bu konuya ciddi bir cevap istiyoruz. Ermenistan yönetimi, bunun sorumluluğundan kaçamayacağını anlamalı. Derhal fiili adımların atılmasını bekliyoruz."

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