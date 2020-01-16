Azerbaycan Devlet Haber Ajansından AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.
Bakü
Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamada, kurumun, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin haber ajansı Anadolu Ajansı (AA) ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
- Gazetecileri Koruma Komitesi: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı
- Avrupa Haber Ajansları Birliği: AA Kahire ofisi çalışanları derhal salıverilmeli
- Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği AA çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi
Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her zaman Türk meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Mısır polisinin demokratik ilkelere aykırı bu eylemini hem insan haklarının hem de basın özgürlüğünün kabaca ihlali olarak görüyoruz. AA'nın Kahire ofisinde arama yapılmasını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. AA çalışanlarına karşı yapılanları kabul edilemez bir eylem olarak görüyor ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.