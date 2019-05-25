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Dünya

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 101. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Ayşe Büşra Erkeç   | 25.05.2019
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü kutlandı

İstanbul

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 101. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü yılı kapsamında gerçekleştirilen resepsiyonda, iki ülke arasında ilişkiler konuşuldu.

Başkonsolos Mesim Haciyev, açılış konuşmasında, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri ve bölgede hayata geçirilen projeleri anlattı.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de kardeş ülke Azerbaycan'ın başarılarını gururla izlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

Başkonsolos Haciyev'in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdiğini vurgulayan Gültekin, Haciyev'in iletişim yollarının gelişmesine büyük katkı verdiğini aktardı.

Azerbaycan'ın milli dans ve müziklerinden örnekler sunulan resepsiyonda, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin anlatıldığı ve iki ülkenin birlikte hayata geçirdiği bölgesel projelerle ilgili video gösterisi de izletildi.

Resepsiyona 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, dış misyon başkanları, başkonsoloslar, İstanbul'da eğitim alan Azerbaycanlı subaylar, STK ve medya temsilcileri katıldı.

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