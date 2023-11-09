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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Son yıllarda altyapı ve lojistik sektörünü geliştirmek için milyarlarca dolar harcadık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son dönemde altyapı ve lojistik projelerine milyarlarca dolar harcadıklarını belirterek ülkesinin bu potansiyelinin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerine açık olduğunu söyledi.

Ekip  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Son yıllarda altyapı ve lojistik sektörünü geliştirmek için milyarlarca dolar harcadık

Taşkent

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen EİT 16. Liderler Zirvesi'nde konuştu.

EİT üyesi tüm devletlerle işbirliğini hem ikili hem de çok taraflı düzeyde geliştirmeye kararlı olduklarını bildiren Aliyev, geçen yıl EİT Bakanlar Komitesi toplantısının Şuşa'da yapıldığını hatırlattı.

Aliyev, Azerbaycan’nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorları üzerinde önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi konumuna geldiğini ifade ederek "Her iki koridorun Azerbaycan'dan geçen kısımları tamamen hazır durumdalar. Şu an için söz konusu rotalar üzerindeki demir yolunda yük taşımacılığı miktarını katlayacak çalışmaları sürdürüyoruz. Azerbaycan son yıllarda kendi altyapısı ve lojistik sektörünü geliştirmek için milyarlarca dolar harcadı. Bu potansiyelimiz EİT üyesi tüm ülkeler için açıktır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelinden de bahseden Aliyev, son 20 senede ülkesine 310 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını, bu sermayenin 200 milyarlık kısmının petrol dışı sektörlere yöneldiğini belirtti.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına rağmen Bakü'nün yenilenebilir enerjiye de büyük önem verdiğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın EİT'nin Temiz Enerji Merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan'ın yenilenebilir kaynak potansiyeli rüzgar ve güneş enerjisi olarak karada 37 gigavat, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında ise rüzgar enerjisi olarak 157 gigavattır." dedi.

Gelecek günlerde hidrojen ve yeşil enerji ihracatçısı olacaklarını bildiren Aliyev, bu alandaki önemli yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptıklarını, kısa vadede ülkesinde yenilenebilir kaynaklardan yılda 10 gigavat üretileceğini kaydetti.

Söz konusu yatırımların önemli kısmının Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelere yönlendirildiğine dikkati çeken Aliyev, "2021-23 döneminde Doğu Zengezur ve Karadağ Ekonomik Bölgelerinde toplam 170 megavat gücünde hidroelektrik santraller devreye girdi. 2024'ün sonuna kadar bu rakam 270 megavata, önümüzdeki yıllarda ise 500 megavata ulaşacak." ifadelerini kullandı.

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