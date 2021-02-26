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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

Ruslan Rehimov   | 26.02.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

Aliyev, "Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir." ifadelerini kullandı. 

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