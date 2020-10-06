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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü’de ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor
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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Ruslan Rehimov   | 06.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Bakü

Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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