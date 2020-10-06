Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Bakü
Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.
Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.