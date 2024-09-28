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Dünya

Avusturyalılar aşırı sağın kazanması beklenen seçim için sandık başına gidiyor

Avusturya'da yarın yapılacak genel seçimde 6,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi beklenirken, kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) birinci olması bekleniyor.

Aşkın Kıyağan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Avusturyalılar aşırı sağın kazanması beklenen seçim için sandık başına gidiyor

Viyana

Ülkede yerel saatle 06.00'da başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. 9 parti ve 3 siyasi oluşumun yarışacağı seçimde 4 bin 700 aday, 183 milletvekilinden oluşan meclise girmek için mücadele verecek.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, son yapılan anketlere göre aşırı sağcı FPÖ yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

Buna göre, ülkede ilk defa aşırı sağcı bir partinin genel seçimde birinci olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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