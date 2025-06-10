Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Viyana
Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, kentteki bir liseye düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
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Kahr, ölen kişilerin 7 öğrenci, 1 yetişkin ve saldırgan olduğunu ifade etti.
Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.
Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 8 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.
Haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği aktarılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.