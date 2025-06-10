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Dünya

Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aşkın Kıyağan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü Fotoğraf: Arşiv/AA

Viyana

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, kentteki bir liseye düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Kahr, ölen kişilerin 7 öğrenci, 1 yetişkin ve saldırgan olduğunu ifade etti.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 8 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği aktarılıyor.

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