Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz’un başbakanlıktan istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.
Viyana
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan Schallenberg ve Türkiye doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin etti.
Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada söz konusu atamaların ardından beklentinin koalisyon hükümetinin çalışmalarına odaklanması yönünde olduğunu ifade ederek, yeniden şekillendirilen hükümete, halkın siyasete güvenini tesis etmek için büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.
Bu güvenin sözde kalmaması, yapılacak çalışmalarla sağlanması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, koalisyonda güvenin sağlamlaştırılmasının önemine dikkat çekti.
"Kurz’la çok yakın çalışacağım"
Başbakan Alexander Schallenberg, basın toplantısı düzenledi.
Schallenberg, beklemediği bir görevi üstlendiğini ve büyük sorumluluk altında olduğunu ifade etti.
Kurz’a yönelik suçlamaların yanlış olduğunu, günün sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ileri süren Schallenberg, "Şunu en başta açıkça belirtmek isterim ki son iki genel seçimi kazanmış ve parlamentonun en büyük partisi ÖVP’nin Genel Başkanı Sebastian Kurz ile tabii ki çok yakın çalışacağım. Bunun aksi demokratik açıdan absürt olur." dedi.
Schallenberg, koalisyon hükümetinin çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için karşılıklı saygı ve güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Son günlerde yaşananların karşılıklı saygı açısından iyi bir örnek teşkil etmediğini dile getiren Schallenberg, yalnız iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da karşılıklı saygıya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Schallenberg, Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ile adım adım koalisyon hükümetinin programını uygulamak için çalışacaklarını, Avusturya’ya hizmet etmek için elinden gelenin en iyisi yapacağını sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığına getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya’nın Paris Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.
Bu atamalarla, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevler üstlenmiş iki diplomat ülkenin yönetim merkezindeki iki kritik noktaya gelmiş oldu.
Başbakan Kurz, istifa etmişti
Savcılık, "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla eski Başbakan Sebastian Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.
Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.
Soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP Genel Merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.
Yolsuzluk soruşturmasında artan baskılar nedeniyle Kurz, cumartesi günü istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.