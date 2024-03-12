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Dünya

Avusturya'da geçen yıl aşırı sağ kaynaklı suçlarda ciddi artış görüldü

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 2023’de aşırı sağ kaynaklı suçların önceki yıla kıyasla ciddi oranda arttığını, 2022’de aşırı sağ motifli 928 suç işlenirken, geçen yıl bu sayının 1208’e çıktığını bildirdi.

Aşkın Kıyağan  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Avusturya'da geçen yıl aşırı sağ kaynaklı suçlarda ciddi artış görüldü

Viyana

Bakan Karner, Avusturya Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) geçen yıl ülkede aşırı sağcı ve ırkçı motivasyonla işlenen suçlara ilişkin meclise sunduğu soru önergesini yanıtladı.

Karner, bir önceki yıla oranla geçen yıl aşırı sağ kaynaklı suçların ciddi oranda yükseldiğini, 2022'de 928 olan suç sayısının 2023'te 1208'e çıktığını bildirdi.

​​​​​​​En çok suçun başkent Viyana'da işlendiğini bildiren Karner, geçen yıl 1203 kişi hakkında Nazi propagandası yapma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Karner, faillerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu kaydetti.

Sosyal Demokrat Partiden yapılan yazılı açıklamada, iktidarın aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığı, federal düzeyde yeni ve caydırıcı düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiği ifade edildi.

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