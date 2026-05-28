Avusturya'da 81 yıl önce meydana gelen Drau Faciası'nda yaşamını yitirenler unutulmadı

Kafkas Vakfı öncülüğünde düzenlenen anma programında, faciada hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Etkinliğe, Kafkas Vakfı heyetinin yanı sıra Irschen Belediyesi, Irschen Tarih Derneği, Avusturya Çerkes Derneği, Bremen Çerkes Derneği, Belçika Kafkas Kültür Derneği, Paris Çeçen Enstitüsü, Londra Abhaz Adige Derneği, Mönchengladbach Kafkas Kültür Derneği ve Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu temsilcileri katıldı.

Avusturya'nın Lienz kenti yakınlarındaki Drau Nehri kıyısında 8 Mayıs 1945'te Sovyetler Birliği'nden kaçarak İngiliz birliklerine sığınan Kuzey Kafkasyalı mültecilerin, İngilizler tarafından Sovyet ordusuna teslim edilmesiyle yaşanan trajik "Drau Faciası", Kuzey Kafkasyalı halkların ortak hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor.

Anıt önünde gerçekleştirilen törende yapılan konuşmalarda, Drau Faciası’nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir trajedi olmadığı, gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

"Biz unutmamak için buradayız"

Irschen Belediye Başkanı Manfred Dulling, törende yaptığı konuşmada, Kafkasyalıları unutmamak ve onların tarihini gelecek nesillere aktarmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Anma programlarının bu açıdan önem taşıdığını belirten Dulling, "Birbirimize saygı ve sevgiyi hatırlatmak için bir aradayız." diye konuştu.

Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan ise facianın 81. yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını dile getirdi. 2025'te gerçekleşen anma programında yer alan ve bu yıl aralarında bulunmayan, katliamın tanıklarından Albert Amberger’i de saygıyla anan Arıhan, "Bizler bu programlara yalnızca yas olarak değil, geleceğe dönük bir aktarım olarak da önem veriyoruz. Kafkas Vakfı olarak yıllardır bu hafızanın izini sürdük. Sessiz kalan sesleri duyurmaya, unutulan izleri görünür kılmaya çalıştık. Bu anma alanları, Kafkasyalı halklar için kültürümüzü yaşatan hafıza mekanlarıdır. Unutulan her acı yeniden yaşanır. Biz unutmamak için buradayız." şeklinde konuştu.

“Anıt, insanlığın ortak vicdanının simgesidir"

Irschen Tarih Derneği Başkanı Hans George Mandler de Drau Faciası'nda hayatını kaybedenlerle kurulan bağın, programa gösterilen yoğun katılımla açıkça görüldüğünü vurguladı. Kafkasyalı General Kılıç Giray'ın kandırılarak Moskova’ya götürüldüğünü dile getiren Mandler, aynı yerde aynı akıbeti paylaşan çok sayıda insanın hayatının​​​​​​​ ellerinden alındığının altını çizdi.

Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ersan Göztaş ise anmanın herhangi bir halka karşı nefret amacı taşımadığını vurgulayarak, "Bugün onları anarken bunu başka halklara karşı nefretle değil, geçmişin acılarının unutulmaması gerektiğine olan inancımızla yapıyoruz. Ancak hatırlayanlar benzer trajedilerin tekrar yaşanmasını engelleyebilir. Drau'daki anıt yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanının bir simgesidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan gelen Kafkas kurumları adına konuşan Mönchengladbach Kafkas Kültür Derneği Başkanı Yusuf Bilgen de başta Irschen halkı olmak üzere anma programına katkı sunanlara teşekkür etti. Bilgen, programa katılan kurumların gösterdiği ilgi ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirterek, katılımcı kurumlara şükranlarını sundu.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, Drau Faciası’nın Kuzey Kafkasyalı halkların ortak hafızasında yaşamaya devam ettiği ve Türkiye ile Avrupa’da yaşayan Kafkasyalıların katılımıyla bu acının unutulmadığı ifade edildi.

Anma programı, dualar, konuşmalar ve Drau Nehri’ne kadar süren kortej yürüyüşünün ardından nehre bırakılan çiçeklerle sona erdi.