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Dünya

Avusturya’da 'rüşvet' endişesiyle Başbakan Kurz'un partisinde ve Başbakanlıkta arama yapıldı

Avusturya polisi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Başbakanlık binasında arama yaptı.

Aşkın Kıyağan   | 06.10.2021
Avusturya’da 'rüşvet' endişesiyle Başbakan Kurz'un partisinde ve Başbakanlıkta arama yapıldı

Viyana

Ülke basınındaki haberlerde, emniyet güçlerinin sabah erken saatlerde Başbakan'ın kullandığı ofis başta olmak üzere ÖVP merkez binası ve Kurz’a yakın isimlerin adreslerinde arama yaptığı belirtildi.

Savcılığın, bazı basın organları ve düşünce kuruluşlarına verilen reklamlarda yolsuzluk yapıldığına, anket sonuçlarının daha iyi gösterilmesi için rüşvet verildiğine ilişkin iddialara yönelik Başbakan Kurz ve yakın çevresine yönelik soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan aramalarda, polisin bazı önemli isimlerin cep telefonlarına el koyduğu kaydedildi.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, polis aramalarını doğruladı ve detaylı bilgi paylaşmadı.

ÖVP'den polis baskınlarına ilişkin yapılan açıklamada ise iddialar reddedilirken "Kurz'a ve partiye zarar vermeye çalışıldığı" ileri sürüldü.

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