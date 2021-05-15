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Dünya

Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek için düzenlenecek gösteri iptal edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da cumartesi yapılması planlanan iki farklı Filistin’le dayanışma gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi.

Aşkın Kıyağan   | 15.05.2021
Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek için düzenlenecek gösteri iptal edildi

Viyana

Viyana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada "Doğu Kudüs’te Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkartılmasına tepki" isimli gösterinin toplumun güvenliği ve huzurunu bozabileceği gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyuruldu.

Açıklamada, birinci bölgedeki tarihi Albertina Meydanı’nda yapılması için baş vurulan Filistin’le dayanışma gösterisinin yapılacağı yere çok yakın başka bir meydanda İsrail yanlısı bir başka gösterinin de yapılacağı, iki meydanın bir bine çok yakın olması nedeniyle taraflar arasında gerginliğin yaşanabileceği belirtildi.

Bu durumun toplumun güvenlik ve huzurunu bozabileceği kaydedilen açıklamada, halihazırda Fransa’da Filistin yanlısı bir gösterinin iptal edildiği, Almanya’da ise benzer bir gösteride taşkınlık yaşandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Avusturya, İsrail’le dayanışma içinde olduğunu göstermek için başbakanlık binasında bu ülkenin bayrağına yer vermişti.


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