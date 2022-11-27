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Dünya

Avusturya’da demir yolu işçileri yarın greve gidecek

Avusturya’da yaklaşık 50 bin demir yolu çalışanı toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı için yarın ülke genelinde bir günlük "uyarı grevi" yapacak.

Aşkın Kıyağan   | 27.11.2022
Avusturya’da demir yolu işçileri yarın greve gidecek

Viyana

Ülkede demir yolu çalışanları ve işverenler arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesinin 5'inci oturumunda tarafların anlaşamaması üzerine sendikalar, pazartesi ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

Buna göre, Avusturya genelinde ulusal, bölgesel ve uluslararası tren trafiğine bir günlük ara verilecek.

Görüşmelerde çalışanları temsil eden VIDA Sendikası, işçilerin maaşlarının aylık 400 avro artırılmasını talep ederken işverenler adına görüşmeye katılan Avusturya Ticaret Odası ise bu artışı yüksek bularak görüşmelerin başından itibaren öne sürdüğü 200 avro zam ve bir kereliğe mahsus 1000 avro prim önerisinden taviz vermiyor.

Sendika adına görüşmeleri sürdüren Gerhard Tauchner, işverenlerin görüşmelerin başında önerdikleri yüzde 8’lik maaş artışını yüzde 8,44’e yükseltmelerinin yarın düzenlenecek uyarı grevini önleyemeyeceğini belirterek sürecin bu noktaya gelmesinden Ticaret Odasını sorumlu tuttu.

Avusturya Ticaret Odası temsilcisi Thomas Scheiber de "sendikanın gerçek dışı önerisiyle demir yolu bünyesinde yer alan tüm çalışan, iş yeri ve yolcuları rehin aldığını" ileri sürerek söz konusu grev kararının "sorumsuzca" olduğunu söyledi.

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