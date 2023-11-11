Avusturya’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti
Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenledi.
Viyana
Başkentin en işlek caddelerinden Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’de soykırıma hayır", "Özgür Filistin", "Hemen Ateşkes", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.
Yürüyüşe katılan Avusturyalı aktivist İrina Vana, uzun yıllardır Filistin’de herkes için eşit hakların sağlanması ve kolonyal yaklaşımın sonlandırılması için mücadele yürüttüğünü, bugün de Gazze’deki saldırılara tepki göstermek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi.
Vana, Gazze’de yaşananlara duyarsız kalınmasını anlamlandıramadığını vurgulayarak "Orada (Gazze’de) yaşananları görmek ürkütücü, Filistinlilerin insan haklarının sistemli bir şekilde hiçe sayılmasını ve göz ardı edilmesini görmek çok korkunç." dedi.
Filistin yanlısı gösterilerin önemine işaret eden Vana, "Gazze Şeridi’ne yönelik hemen bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için bugün bu gösteriyi düzenliyoruz." ifadesini kullandı.
"Dünyanın Gazze'de olanları izlemesi büyük bir skandal"
Aktivist Wilhelm Langthaler de İsrail’in her geçen gün "savaş suçu işlemeye" devam ettiğini belirterek "Kurbanların büyük çoğunluğu sivil. Büyük bir katliam, 10 binin üzerinde insan öldürüldü. 100 binler, esasında 1 milyon insan (yurtlarından) sürüldü. Kurbanların çoğunu çocuklar oluşturuyor. Yaşamsal temel ihtiyaçlar, su ihtiyacı, elektrik ihtiyacı, yakıt, her şey kısıtlandı. Dünyanın bunu izlemesi büyük bir skandal." diye konuştu.
Langthaler, bu katliamların son bulması için gösteriler düzenlediklerinin altını çizerek "Avusturya’da hükümet artık bir adım atmalı ve (İsrail’i) desteklemeye son vermeli." dedi.
Kolluk güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, polis, "Filistin’de Holokost’a (Nazi Almanyası'nda sistemli bir şekilde katledilen Yahudiler için kullanılan ifade) son" yazılı bir pankartın taşınmasına izin vermedi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından ülkede geniş katılımlı gösterilere iktidar izin vermiyordu ancak göstericilerin yoğun ısrarları sonucunda bugün geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirilebildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 183 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.