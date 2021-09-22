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Dünya

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Recep Şakar   | 22.09.2021
Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

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